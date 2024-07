Explosão em Yellowstone causa o fechamento de partes do parque nacional

In this image released by the USGS agency, a hydrothermal event is seen in Biscuit Basin in Yellowstone National Park in 2009. Yellowstone officials say a similar explosion on Tuesday, July 23, 2024, sent tourists running for cover and destroyed a boardwalk. They say such events are relatively common. (USGS via AP)

A área de Biscuit Basin do Parque Nacional de Yellowstone, em Wyoming, nos Estados Unidos, está fechada após uma explosão hidrotermal na manhã desta terça-feira, disseram funcionários do parque em comunicado à imprensa e uma publicação no X.

Biscuit Basin, seu estacionamento e passagem de pedestres, aproximadamente 3,2 quilômetros (2 milhas) a noroeste do gêiser Old Faithful, estão temporariamente fechados por razões de segurança, afirmaram os funcionários na publicação.

Não foram relatados feridos após o incidente, que ocorreu perto da Sapphire Pool por volta das 10h, hora local. Os investigadores ainda precisam determinar o quanto de dano foi causado.

Parque Yellowstone

Explosões hidrotermais

"As explosões hidrotermais são eventos violentos e dramáticos que resultam na rápida expulsão de água fervente, vapor, lama e fragmentos de rocha", de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês).

"Ocorrem onde se localizam depósitos interconectados pouco profundos de fluidos com temperaturas próximas ou no ponto de ebulição subjacentes a campos térmicos. Esses fluidos podem rapidamente se transformar em vapor se a pressão cair repentinamente. Como as moléculas de vapor ocupam muito mais espaço do que as moléculas líquidas, a transição para vapor produz uma expansão significativa e destrói as rochas circundantes, expelindo detritos", diz a agência.

Explosões anteriores

"O Porkchop Geyser, no Norris Geyser Basin, experimentou uma explosão em 1989, e uma equipe de monitoramento registrou um pequeno evento no Norris Geyser Basin em 15 de abril de 2024. Uma explosão semelhante à de hoje também ocorreu no Biscuit Basin em 17 de maio de 2009", afirma um comunicado conjunto do parque e do USGS.

Mas a explosão de hoje não indica que uma erupção vulcânica seja iminente, acrescenta o comunicado: "Os dados de monitoramento não mostram mudanças na região de Yellowstone. A explosão de hoje não reflete atividade dentro do sistema vulcânico, que permanece em níveis normais de atividade. As explosões hidrotermais como a de hoje não são um sinal de erupções vulcânicas iminentes e não são causadas por magma subindo para a superfície".

O USGS diz que as grandes explosões hidrotermais ocorrem em média a cada 700 anos.

“Embora as grandes explosões hidrotermais sejam eventos raros em uma escala de tempo humana, o potencial de eventos futuros adicionais desse tipo no Parque Nacional de Yellowstone não é insignificante. Considerando a ocorrência de grandes explosões hidrotermais nos últimos 16.000 anos, poderíamos esperar uma explosão grande o suficiente para criar um cratera de 100 metros de largura a cada poucas centenas de anos,” acrescentou.