Encceja 2024 confirma realização das provas no mês de agosto

Foi confirmada a data de aplicação das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Conforme publicado pelo Uol, as provas do Encceja 2024 acontecerão no dia 25 de agosto, em todos os estados brasileiros, nos períodos da manhã e tarde. Até o momento não foram divulgados os locais de aplicação da prova.

Realizado pelo Inep, o Encceja é a prova realizada por jovens e adultos que não concluíram os estudos de educação básica em idade regular. Desta forma, para obter os certificados de conclusão do ensino fundamental ou médio, os candidatos precisam realizar a prova unificada na data em questão.

Para quem desejar obter o certificado do ensino fundamental, a idade mínima exigida é de 15 anos completos no dia da prova. Já para os que desejam obter o certificado referente ao ensino médio, é necessário ter 18 anos completos no dia do exame.

Uma outra modalidade do Encceja é aplicada pelo Inep para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), que estão no Brasil ou exterior, e também para brasileiros que moram em outros países. Para estas modalidades, as inscrições do Encceja 2024 estão abertas.

Saiba como são as provas

Nas provas, que serão realizadas em dois períodos de um mesmo dia, os candidatos precisarão responder questões referentes a conteúdos ensinados ao longo de cada etapa do ensino básico. Desta forma, será necessário estudar os conteúdos referentes ao período de ensino buscado pelo candidato.

O primeiro turno de provas acontece pela manhã, com os portões abrindo às 8 horas e fechando às 8h45. A prova terá início às 9h e término às 13h. No período da tarde os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15, sendo que a prova terá início às 15h30 e término 20h30.

Ao todo, o exame é composto por 120 questões objetivas, sendo 30 para cada prova aplicada, e uma redação.