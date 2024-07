5 fatos importantes que você não sabia sobre Kamala Harris, a mulher apoiada por Joe Biden

Horas depois de Joe Biden anunciar seu total apoio a Kamala Harris, ela conquistou delegados suficientes para garantir a nomeação, de acordo com a Associated Press. Embora ainda não seja a candidata oficial, ela poderia se tornar a primeira mulher negra a ser candidata presidencial de um grande partido.

ANÚNCIO

Kamala Harris, mulher, negra, asiática e muitas primeiras vezes

Os pais dela nasceram na Jamaica e na Índia, e sua carreira política tem sido marcada por vários feitos: primeira senadora indo-americana em 2017, primeira procuradora-geral mulher e de origem sul-asiática da Califórnia e, em 2021, tornou-se a primeira mulher vice-presidente, além de ser a primeira pessoa negra ou asiático-americana a ocupar o cargo.

Mesmo que vença Trump, ela seria a primeira mulher a liderar os Estados Unidos.

Em 2020, ele se candidatou à presidência

Em 2019, ela anunciou sua candidatura, mas teve muito pouca força e sua ausência como procuradora-geral da Califórnia não a ajudou. As críticas surgiram quando havia desigualdades no sistema de justiça penal que afetavam as famílias de cor.

Ela se desculpou porque lamentava as "consequências indesejadas" que essa lei teve nas famílias.

Legado misto na justiça penal

Durante a sua campanha presidencial de 2020, Harris inclinou-se para a esquerda de Biden em várias questões de justiça penal, como o fim do isolamento e a implementação de um padrão nacional sobre o uso de força letal. No entanto, ela se destaca por ter uma ‘mão dura contra o crime’.

Interrogatórios de alto perfil

Em 2018, Kamala Harris era nova no Senado, mas causou sensação ao interrogar Brett Kavanaugh, o então candidato de Trump para a Suprema Corte.

ANÚNCIO

"Você consegue pensar em alguma lei que dê ao governo o poder de tomar decisões sobre o corpo masculino?", perguntou a Kavanaugh em uma pergunta que mirava diretamente nos direitos reprodutivos.

Cargo na vice-presidência

Durante o seu cargo como vice-presidente, focou a sua política nos eleitores mais jovens.

Sua raça e gênero

Ela, como muitos outros, tem sido vítima de ataques sexistas e racistas.