Restituição do IRPF: consulta do terceiro lote será liberada a partir das 10h

Contribuintes que têm restituição do Imposto de Renda para receber podem consultar a partir das 10h desta quarta-feira a lista do terceiro lote, que irá devolver R$ 8,5 bilhões a 6 milhões de declarantes, de acordo com a Receita Federal.

A consulta pode ser feita diretamente na página da Receita Federal, acessando o link “Meu Imposto de Renda” e em seguida “Consultar a Restituição”. Quem preferir pode realizar a consulta através do aplicativo Meu Imposto de Renda, que está disponível para celulares e tablets.

Desse valor total, mais de R$ 500 milhões serão destinados aos grupos com prioridade. São eles:

14.756 idosos acima de 80 anos;

95.040 contribuintes entre 60 e 79 anos;

9.672 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

34.014 cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Segundo a Receita Federal, também serão priorizadas 5,7 milhões de declarações pré-preenchidas e aqueles que escolheram o Pix como meio de recebimento da restituição.

Quem não for contemplado neste lote terá que aguardar até 30 de agosto, quando a Receita irá disponibilizar o quarta lote de restituição do Imposto de Renda para consulta.