Licenciamento 2024: acaba na quarta-feira (31) o prazo para carros com placas 1 e 2 quitarem imposto em SP

Proprietários de carros com placas de São Paulo finais 1 e 2 têm até a próxima quarta-feira (dia 31) para quitarem o licenciamento anual obrigatório. A partir de quinta-feira (1º), começa o prazo para as placas final 2 e 3.

A taxa de licenciamento neste ano para todos os veículos é de R$ 160,22.

Motoristas flagrados com carro sem licenciamento cometem falta gravíssima e além de multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) terão seus veículos guinchados para o pátio do Detran-SP.

COMO PAGAR?

O licenciamento pode ser pago em qualquer um dos bancos conveniados com a Secretaria Estadual da Fazenda apenas com o número do Renavam do veículo. O pagamento pode ser feito diretamente nos guichês dos bancos, mas também pelo internet banking ou em caixas de autoatendimento.

Mas atenção, quem tiver dívidas com IPVA ou multas terá que quitar todos os débitos antes de fazer o licenciamento do veículo, já que os bancos não estão autorizados a receber de contribuintes cujos veículos estejam com pendências.

e-CRLV

Uma vez efetuado o pagamento, o proprietário do veículo deve fazer o download do documento digital, que pode ser impresso em sulfite A4 ou salvo no celular. O documento pode ser acessado nos portais do Detran-SP (detran.sp.gov.br), Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) e Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).