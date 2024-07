PM é acionada por ameaça de bomba e encontra granada em armário de abrigo da prefeitura, em SP

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar (Gate) foram acionadas por conta de uma ameaça de bomba no bairro Bom Retiro, na região central de São Paulo, na segunda-feira (22). Assistentes sociais de um abrigo para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade localizaram uma granada dentro de um dos armários no local e pediram socorro.

Também estiveram no local equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Corpo de Bombeiros. Após a devida identificação, o artefato foi recolhido e encaminhado para perícia.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da prefeitura informou que a equipe técnica do Centro Temporário de Acolhida (CTA) Prates I “acionou a Polícia Militar após encontrar um artefato com características de uma granada nas dependências do serviço. O item foi retirado pela PM, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM)”.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) disse que uma perícia vai analisar se, de fato, se trata de uma granada. Nenhum dano foi causado pelo artefato no local.