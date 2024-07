Ônibus pega fogo em uma das principais avenidas de São Paulo

Motoristas e pedestres que transitavam pela Avenida Interlagos na manhã desta terça-feira, 23 de julho, foram surpreendidos com imagens impressionantes de um ônibus em chamas. Segundo reportagem do portal Metrópoles, a SPTrans confirmou o incidente e afirmou que o incêndio no coletivo foi causado por uma pane elétrica.

O incidente foi registrado na Av. Interlagos, na região de Campo Grande, zona sul da Capital. Conforme as primeiras informações, não foram registrados feridos em decorrência do incêndio. A avenida precisou ser interditada por alguns minutos para controle da situação.

Imagens do momento em que o ônibus é tomado pelas chamas foram compartilhadas nas redes sociais e viralizaram em poucos minutos. Veja:

Operações impactadas

Segundo a SPTrans, o veículo em questão sofreu uma pane elétrica. O ônibus, de prefixo 6 1077, da viação Grajaú, operava pela linha 5630/10 no trajeto Terminal Grajaú - Brás. O incêndio começou por volta das 9h10 da manhã, após uma pane elétrica.

Devido a ocorrência, ao menos 18 linhas de ônibus tiveram seus trajetos impactados e apresentam atrasos e lentidão.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram direcionadas para atender a ocorrência e não registraram a existência de feridos no local.