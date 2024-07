Kamala Harris garante votos suficientes para garantir a indicação democrata

WILMINGTON, Delaware, EUA (AP) — No domingo, Joe Biden desistiu da corrida presidencial, horas depois Kamala Harris aceitou o endosso do presidente, e na noite de segunda-feira, o vice-presidente já parecia ter delegados suficientes para se tornar o candidato do Partido Democrata e enfrentar Donald Trump nas eleições de 5 de novembro.

Uma pesquisa da Associated Press revelou que Kamala Harris tem o apoio de delegados democratas suficientes para garantir a indicação presidencial. A CNN também relatou a mesma informação.

Harris precisará do apoio de pelo menos 1.976 delegados na Convenção Nacional Democrata para se tornar a candidata presidencial do partido, e de acordo com a contagem da AP, ela já tem 2.579. No entanto, como a vice-presidente não venceu nenhuma primária estadual, os delegados não estão vinculados e são livres para votar em quem escolherem.

O Partido Democrata se une em torno de Kamala Harris

Os dados desta pesquisa confirmam a rapidez com que o Partido Democrata se alinhou com Kamala Harris, deixando pouco espaço para divisões.

Com o objetivo de deixar para trás semanas de drama intrapartidário em relação à candidatura do Presidente Joe Biden, proeminentes autoridades democratas, líderes do partido e organizações políticas se uniram em torno de Harris nesta segunda-feira.

Entre as figuras políticas mais proeminentes que anunciaram seu apoio na segunda-feira estão o Governador de Michigan Gretchen Whitmer, o Governador de Illinois J.B. Pritzker, o Governador de Kentucky Andy Beshear, o Governador da Pensilvânia Josh Shapiro, o Governador da Carolina do Norte Roy Cooper e o Senador do Arizona Mark Kelly. Isso reduziu a lista de potenciais rivais para Harris, já que Pritzker, Shapiro e Whitmer eram vistos como possíveis oponentes da vice-presidente.

Harris passou a maior parte do seu tempo nesta segunda-feira fazendo mais de 100 chamadas para autoridades democratas para garantir apoio à sua candidatura. Em suas conversas, ele expressou gratidão pelo apoio de Biden, mas insistiu que estava buscando conquistar a indicação por seus próprios méritos.

A ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que havia sido uma das pessoas que se abstiveram de expressar apoio a Harris no domingo, inicialmente defendendo a ideia de uma disputa primária para consolidar o candidato eventual, disse na segunda-feira que oferecerá seu "apoio entusiástico" ao esforço do vice-presidente para liderar o partido.

Recorde de captação de recursos para a campanha de Kamala Harris

Garantir a nomeação é apenas o primeiro passo em uma lista extraordinária de tarefas políticas que Harris enfrenta após a decisão de Biden, que ela soube em uma ligação telefônica com o presidente na manhã de domingo. Se ela conseguir garantir a nomeação, também terá que escolher um companheiro de chapa e lançar uma grande operação política para impulsionar sua candidatura com pouco mais de 100 dias restantes até as eleições.

Na tarde de domingo, a campanha de Biden mudou formalmente seu nome para ‘Harris for President’, refletindo que ela é a que está herdando uma operação política com mais de 1.000 funcionários e um fundo totalizando quase US$ 96 milhões até o final de junho. “Ela adicionou US$ 81 milhões a esse total nas primeiras 24 horas desde que Biden a endossou”, relatou sua campanha, um novo recorde de arrecadação de fundos presidenciais vindo de mais de 888.000 doadores.

Quando é a Convenção Democrata?

A Convenção Nacional Democrata está agendada para ocorrer de 19 a 22 de agosto em Chicago, mas o partido havia planejado uma votação remota para formalmente nomear Biden antes do início dos procedimentos presenciais.

A presidente do caucus legislativo hispânico, Nanette Barragan, disse que conversou no domingo com Harris, que a informou que ele preferia renunciar a uma votação virtual para o processo de nomeação e, em vez disso, realizar um processo que siga a ordem regular.