Funkeiro é baleado 7 vezes por GCM aposentado em SP; imagens de câmeras de segurança teriam sumido

Jonas de Sousa, também conhecido como MC Joninhas, está no hospital após ser acertado sete vezes por um guarda civil metropolitano (CGM) aposentado.

Segundo texto do ‘Metrópoles’, o jovem de 29 anos voltada com um amigo de uma quadra de futebol por volta das 21h da segunda-feira (23) na zona sul de São Paulo quando foram alvejados.

O funkeiro está internado em observação, enquanto seu amigo Anderson Lima, de 25 anos, está em coma. Ele foi ferido com quatro tiros.

Suspeito achou que era um assalto

Segundo depoimento à Polícia Civil. o GCM aposentado Jorge Joaquim do Nascimento, de 63 anos, disse que pensou que as vítimas fossem assaltantes envolvidos em um crime no bairro Cidade Dutra, na zona sul.

Já o irmão do funkeiro, Jonathan de Sousa, de 30 anos, disse em entrevista que aguardava o irmão em frente ao condomínio onde moram, quando notou o guarda.

“Ele estava com uma moto e eu precisava dela, para ir à academia. Fiquei esperando em frente ao prédio e vi o carro do guarda passando e parando na esquina”.

Na sequência, Joninhas e o amigo teriam chegado em motos separadas e parando em frente ao condomínio.

“Do nada, o GCM desceu do carro, a uns metros de distância, e começou a atirar, sem motivo nenhum. Só me abaixei e corri”, relembra Jonathan, que disse que o irmão foi atingido no joelho, enquanto o outro rapaz ficou caído na rua.

Segundo relato, o responsável pelos disparos foi embora do local na sequência.

Vítimas seguem internadas

Anderson Lima foi levado por familiares de carro ao Hospital Pedreira em estado grave e segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em coma induzido, após uma cirurgia.

Jonas segue internado em observação após passar por uma cirurgia no Hospital Grajaú.

GCM alega que ouviu que era um assalto

Em depoimento à Polícia Civil, o aposentado disse que era dono de um mercadinho próximo de onde ocorreu os disparos e estava indo para casa no mesmo condomínio em que o MC mora quando ocorreu a ação.

“Ao se aproximar do portão escutou por diversas vezes ‘assalto, assalto’, visualizando três motocicletas no portão de seu condomínio”, alega ele, que confessou que deu ‘alguns’ disparos de arma de fogo e se afastou do local pois viu um dos jovens armado, e “por temer por sua segurança”.

Nenhuma arma foi encontrada no local e a usada pelo guarda aposentado foi apreendida pela polícia.

Imagens teriam sumido

De acordo com familiares de Joninhas, as imagens de câmera de segurança do prédio não foram localizadas. Eles acha, que, enquanto as vítimas eram socorridas, os registros foram apagados.