Correios anunciam concurso público com salários de até R$ 6,8 mil

Os Correios devem publicar a qualquer momento o edital do concurso público para cargos de nível médio e superior. Nesta terça-feira, foi publicado o extrato de edital no Diário Oficial da União (DOU), que é um resumo do edital final.

ANÚNCIO

O número de vagas não foi informado, mas as oportunidades são na área de Técnico em Segurança do Trabalho Júnior, Enfermeiro do Trabalho Júnior, Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior e Médico do Trabalho Júnior. Os salários iniciais são de R$ 3.672,84 para nível médio/técnico e R$ 6.872,48 para cargos de nível superior.

O concurso deve ser aplicado no dia 13 de outubro, com prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório. Os profissionais aprovados na prova do concurso deverão comprovar os pré-requisitos do edital, passar por fase pré-admissional com análise de perfil e exame médico admissional.

O concurso será realizado pela Iades e as inscrições devem iniciar já no próximo dia 6 de agosto e ficarão abertas até 8 de setembro. A taxa de inscrição para esse concurso será de R$ 70.

Mais informações podem ser obtidas no site da Iades (www.iades.com.br) e no site dos Correios (www.correios.com.br)