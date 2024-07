Qual é a multa para quem for pego soltando balões em São Paulo?

A queda de um balão gigante na manhã desta segunda-feira no bairro de Aricanduva, na zona leste de São Paulo, atingiu a fiação e deixou sete bairros da região totalmente no escuro por horas. De acordo com a Enel, pelo menos 20 mil clientes foram prejudicados com a interrupção do fornecimento de energia.

O balão era tão grande que se enroscou em uma motocicleta e a arrastou para cima dos fios elétricos da rua, junto ao poste, além de tombar um carro, causando prejuízos aos moradores do local.

Os balões são um sério risco nas cidades, já que são produzidos com material inflamável e podem causar incêndios de grandes proporções em casas e áreas florestais, por isso a prática de soltar balões é considerada crime, prevista na Lei 9.650, de 1998. Quem for flagrado soltado balões pode ser condenado a até 3 anos de prisão ou multado. E a penalidade também pode ficar salgada. A multa começa em R$ 10 mil e pode ficar mais cara, de acordo com os danos causados.

De acordo com o governo de São Paulo, entre janeiro e junho deste ano foram aplicadas 44 multas por fabricar, vender, transportar ou soltar balões e o valor passou de R$ 1 milhão.

Desde o começo do ano, 12 fábricas clandestinas de balões foram fechadas em todo estado de São Paulo pela PM Ambiental e 35 balões foram apreendidos.

De janeiro a julho deste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu em todo estado 15 ocorrências de incêndios causados por queda de balão; no ano passado foram cinco casos registrados.