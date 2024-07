Praias do Litoral Sul de São Paulo são consideradas impróprias para banho

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) classificou todas as praias de Mongaguá, Praia Grande, Santos e São Vicente como sendo impróprias para banho nesta semana. Conforme publicado pelo Metrópoles, a única cidade com todas as praias consideradas próprias para banho é Bertioga.

A CETESB considera que uma praia é imprópria para banho quando ela apresenta mais de 100 unidades formadoras de colônias (UFC) de enterococos (bactérias fecais) por 100 ml, nas amostras coletadas semanalmente para análise.

A água imprópria para banho pode aumentar o risco de contaminação e doenças. Por sua vez, a qualidade da água das praias pode ser influenciada por uma série de fatores, como o número de pessoas e a intensidade das chuvas, que aumenta o volume da água dos rios que alcançam o mar.

Veja a lista de praias consideradas impróprias para banho no litoral sul de São Paulo:

Mongaguá: Vila São Paulo, Central, Vera Cruz, Santa Eugênia, Itaóca, Agenor de Campos e Flórida Mirim.

Praia Grande: Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina, Aviação, Vila Tupi, Ocian, Vila Mirim, Maracanã, Vila Caiçara, Real, Balneário Flórida e Jardim Solemar.

Santos: Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga e os dois trechos monitorados da praia do José Menino.

São Vicente: Divisa, Itararé (posto 2), Praia da Ilha Porchat, Praia dos Milionários, Gonzaguinha e Prainha.

Praias do Litoral Norte seguem próprias para banho

Enquanto grande parte das praias do Litoral Sul foram consideradas impróprias para banho nesta semana, a maioria das praias do Litoral Norte segue sendo considerada própria para banhos.

A única praia do Litoral Norte que foi considerada imprópria para banho foi a praia de Itaguá, localizada em Ubatuba. As demais praias da região foram consideradas próprias para banho conforme o sistema de monitoramento das praias realizado pela CETESB.