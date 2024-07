Além de pendurar moto em fios, balão tombou carro e quebrou vidro de outro, na Zona Leste de SP; vídeo

O balão gigante que causou uma série de transtornos na Zona Leste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (22), deixou moradores de sete bairros no escuro. Por volta das 10h, cerca de 20 mil clientes ainda estavam sem luz, enquanto equipes da Enel trabalhavam nas manutenções. Mas um prejuízo ainda maior foi causado ao motoboy Kaue Ribeiro Ramos, de 20 anos, que teve sua motocicleta arrastada e pendurada na fiação elétrica, além do carro da mãe ter sido tombado.

No vídeo abaixo, Kaue mostrou a moto nos fios e falou dos outros danos sofridos nos veículos, na Rua Jaguaruna, em Itaquera. O carro de uma vizinha da família também teve um vidro quebrado. Assista abaixo:

Em entrevista à TV Globo, o rapaz lamentou o caso. “Eu estava dormindo junto com a minha mãe. Quando eu acordei com um barulho de batida, meio que explosão. E quando eu olhei, estava passando um balão, que arrastou minha moto, tombou o carro da minha mãe e pegou no carro da vizinha. E arrastou minha moto até o fio. Levantou a moto e pegou no fio”, relatou ele.

O rapaz disse que nenhum dos três veículos danificados pelo balão tem seguros. Assim, ele, a mãe e a vizinha lamentam ao ver os prejuízos. O motoboy abriu uma vaquinha online para quem quiser ajudá-los a arrecadar fundos para os reparos.

Técnicos da Enel estiveram no local nesta manhã e retiraram a moto da fiação elétrica.

Fogo em creche e em casa

Após causar os prejuízos em Itaquera, o balão seguiu em direção ao bairro Aricanduva, onde caiu e pegou fogo atingindo o quintal de uma casa e o pátio de uma creche, que ficam na Rua Alto Belo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 3h, para fazer o controle das chamas. Apesar dos danos à fiação elétrica, não foram registrados feridos.

Falta de energia

Por conta do incidente, pelo menos sete bairros tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, segundo informou a Enel Distribuição São Paulo. A empresa afirma que técnicos da companhia trabalham nos reparos e cerca de 95% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido rapidamente. Mas ainda há gente no escuro.

Foram afetados os seguintes bairros: Itaquera, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Vila Jacuí, Vila Carmosina, Vila Progresso e Vila Ré.

A Polícia Civil informou que investiga o caso e busca identificar os responsáveis pelo balão, já que a conduta é um crime ambiental, previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605/98.

Além disso, quem é flagrado soltando balão, pode responder ao artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que trata da exposição de perigo a embarcações ou aeronaves próprias ou de terceiros, bem como de qualquer ato que dificulte ou impeça a navegação marítima, fluvial ou aérea.