Presidente Joe Biden anuncia que não vai concorrer à reeleição e apoia Kamala Harris como candidata

Joe Biden desce as escadas do Air Force One na base militar de Dover, Delaware, na noite desta quarta-feira

O presidente Joe Biden desistiu da corrida eleitoral após seu fraco desempenho no debate levantar dúvidas e em uma série de postagens na rede social X, também decidiu apoiar a vice-presidente Kamala Harris como a candidata do Partido Democrata para a eleição nacional de 5 de novembro.

ANÚNCIO

Nas redes sociais, X postou uma carta: “Embora minha intenção tenha sido buscar a reeleição, acredito que o melhor para meu partido e para o país é que eu me retire e me concentre apenas em cumprir minhas obrigações como presidente pelo restante do meu mandato” .

"Vou falar com a Nação no final desta semana com mais detalhes sobre a minha decisão", acrescentou o presidente dos EUA.

Depois, também em X, minutos depois, ele ofereceu seu apoio a Kamala Harris: “Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E tem sido a melhor decisão que tomei. Hoje quero oferecer todo o meu apoio e respaldo para que Kamala seja a candidata de nosso partido este ano. Democratas: é hora de se unir e vencer Trump. Vamos fazer isso” .

As vozes para retirar a candidatura

A atuação de Biden no debate no final de junho levantou dúvidas abertas sobre a capacidade do homem de 81 anos de montar uma campanha convincente para derrotar Trump.

O senador Joe Manchin, um democrata que se tornou independente em maio, foi o último a instar a abandonar sua candidatura à reeleição e focar nos meses restantes de seu mandato no domingo de manhã. "Com grande pesar, tomei a decisão de que é hora de passar a tocha para uma nova geração", disse o legislador da Virgínia Ocidental no programa "State of the Union" da CNN.

Quase três dúzias de democratas no Congresso pediram a Biden para abandonar a corrida. Entre os senadores estavam Peter Welch de Vermont; Jon Tester de Montana; Martin Heinrich de Novo México e Sherrod Brown de Ohio. Manchin, embora agora seja independente, ainda faz parte da bancada democrata.