Emergência no aeroporto de Miami: centenas de pessoas são evacuadas depois que um homem esfaqueou uma mulher

Um homem esfaqueou uma mulher no Aeroporto Internacional de Miami no sábado, levando as autoridades a evacuar centenas de pessoas como precaução.

A mulher foi esfaqueada por volta das 23h30 no quarto andar do Terminal J, fora da área segura. O detetive Angel Rodriguez, porta-voz do departamento de polícia de Miami-Dade, disse que o homem também tentou empurrar a mulher sobre uma grade, mas ela conseguiu escapar. Os agentes recuperaram a arma e prenderam o indivíduo sem incidentes.

Rodríguez classificou o incidente como "um confronto não provocado", mas a polícia não esclareceu se as duas pessoas se conheciam. A mulher foi hospitalizada em estado crítico com várias facadas, disse a polícia.

Rodriguez disse que quando os policiais chegaram, algumas pessoas se confundiram pensando que alguém estava com uma arma. A polícia determinou que não havia arma de fogo.

O ataque ocorreu fora da zona segura do aeroporto, mas um porta-voz da instalação disse que, por precaução, todos os passageiros nos terminais J e H foram evacuados e submetidos a nova inspeção, informou o Miami Herald.