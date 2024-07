‘CLT Premium’: entenda o que é a trend sobre ‘luxos trabalhistas’ que tomou conta das redes sociais

Nos últimos dias as redes sociais foram tomadas por uma nova trend, que trata de “luxos trabalhistas” de pessoas contratadas dentro do regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Denominados “CLT Premium”, muitos dizem que recebem benefícios diferenciados, como vale-refeição e alimentação de alto valor, além de transporte fretado, bonificação sobre lucros e até academia de graça. Alguns destacam, inclusive, que as folgas aos finais de semana são garantidas e que ninguém vai te ligar fora do expediente.

De acordo com dados do Google Trends, na última semana, as buscas na internet pela expressão “CLT Premium” tiveram um aumento de 100%. Muita gente quer saber se se enquadra na categoria, mas ao mesmo tempo muitos internautas aproveitaram para fazer piadas sobre suas condições no trabalho.

Vale esclarecer que, quem é contratado no regime CLT, tem direito a uma série de benefícios, entre eles, auxílio-transporte, férias remuneradas, 13º salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Já as outras comodidades, como o vale-refeição, plano de saúde, participação de lucros, entre outros, não são obrigatórios e cada empresa define sua política.

Alguns dos trabalhadores “sortudos” que se incluem nessa elite privilegiada afirmam que, entre os benefícios que recebem estão 14º e 15º salários, além de viagens anuais totalmente custeadas pela empresa, vale-alimentação de mais de dois salários mínimos e folga no dia do aniversário.

Memes e comparações

Enquanto muita gente tem falado sobre os benefícios luxuosos que recebem como CLT, há quem aproveitou a trend para mostrar que enfrenta uma dura realidade diariamente, mesmo trabalhando com a Carteira de Trabalho assinada.

Perrengues para pegar ônibus, trens e metrô lotados, almoços garantidos por meio de marmitas e infinitas horas da jornada de trabalho no esquema 6x1 estão entre as lamentações.

