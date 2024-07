[Vídeo] Helicóptero dos bombeiros realiza pouso forçado no Rio Araguaia: “vai cair”

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros fez um pouso forçado na manhã deste sábado (20) às margens do Rio Araguaia, no distrito de Britânia, oeste de Goiás. Segundo informações, o piloto teve apenas ferimentos leves.

De acordo com a corporação, havia cinco bombeiros militares e um militar da Marinha no helicóptero. Os outro cinco ocupantes não tiveram ferimentos. As causas do pouso forçado estão sendo investigadas.

Assista uma das filmagens que mostram a aeronave descendo rapidamente. É possível ouvir as vozes de algumas pessoas, que não aparece na filmagem, que comentam “Vai cair?” e “Caiu”.

Homem é baleado pela PM após se revoltar com o Detran e sequestrar ambulância

Um homem que causou confusão no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em Aracaju (SE), acabou sendo baleado pela Polícia Militar após sequestrar uma ambulância do Samu.

O caso ocorreu na Avenida Hermes Fontes, no bairro Suíça. Equipes policiais e um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA) foram acionados durante a perseguição.

Segundo informações do ‘Metrópoles’, confirmadas pela PM, o homem foi até o Detran questionar multas de trânsito que havia recebido. Ele acabou se revoltando e iniciando um tumulto no local, sequestrando uma ambulância na sequência.

A Polícia Militar foi chamada e conseguiu prender o indivíduo. Ele foi encaminhado para a 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM).