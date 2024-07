Vídeo: detentos realizam motim em presídio de Franco da Rocha (SP)

Detentos realizaram um motim na Penitenciária I de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Eles iniciaram um incêndio neste sábado (20).

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a situação foi controlada por volta de 14h. Ainda não há informações sobre a causa do tumulto e nem se houve feridos.

“A direção da unidade faz neste momento o levantamento dos danos, que ocorreram em dois dos pavilhões habitacionais no final da manhã de hoje, 20/07″, diz a informação do g1.

O motim teria começado por volta de 13h. Imagens feitas pelo GloboCop mostram os presos ateando fogo em lençóis e colchões no pátio da penitenciária.

Os detentos começaram a ser dispersados por volta das 13h40, mas um grupo continuou em cima do telhado do prédio para tentar reprimir o motim.

Eles foram encurralados em um dos pátios da penitenciária, enfileirados e colocados nus, sentados de costas.

[Vídeo] Helicóptero dos bombeiros realiza pouso forçado no Rio Araguaia: “vai cair”

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros fez um pouso forçado na manhã deste sábado (20) às margens do Rio Araguaia, no distrito de Britânia, oeste de Goiás. Segundo informações, o piloto teve apenas ferimentos leves.

De acordo com a corporação, havia cinco bombeiros militares e um militar da Marinha no helicóptero. Os outro cinco ocupantes não tiveram ferimentos. As causas do pouso forçado estão sendo investigadas.

Assista uma das filmagens que mostram a aeronave descendo rapidamente. É possível ouvir as vozes de algumas pessoas, que não aparece na filmagem, que comentam “Vai cair?” e “Caiu”.