Ossada em fazenda: polícia investiga se marido que denunciou sumiço de mulher teve ajuda no crime

A Polícia Civil segue investigando a morte da jovem Dayara Talissa Fernandes da Cruz, de 21 anos, cuja ossada foi encontrada enterrada em uma fazenda em Orizona, em Goiás. Os restos mortais dela estavam em um buraco de 5 metros de profundidade, sendo que no local os agentes também encontraram roupas, pertences e até documentos da vítima. O marido dela, Paulo Antônio Eruelinton Bianchini, de 34, segue preso como principal suspeito, mas a investigação apura se o homem teve ajuda de alguém para cometer o crime.

O desaparecimento de Dayara foi registrado na delegacia pelo próprio companheiro dela, no dia 25 de março deste ano. Na ocasião, Bianchini disse que a levou na rodoviária de Orizona, no dia 10 daquele mês, e que ela não tinha chegado ao destino e não tinha mais sido vista.

No entanto, foram encontradas contradições no depoimento do companheiro da vítima, que levaram ao questionamento sobre um possível crime de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.

A investigação avançou e, no último dia 6 de julho, os policiais encontraram uma ossada enterrada na fazenda e, como Dayara esteve no local com o marido, foi feita a comparação com material genético dos pais dela. O laudo, concluído na última terça-feira (16), comprovou que se tratava da jovem.

Curiosamente, Bianchini é proprietário de uma empresa que trabalha com tratores e retroescavadeiras, realizando serviços de terraplanagem na região. Segundo a polícia, isso facilitou que ele conseguisse ocultar o cadáver da mulher. No entanto, a polícia ainda apura se ele recebeu ajuda de alguém.

Dayara Talissa Fernandes da Cruz, de 21 anos, foi morta e enterrada em fazenda pelo companheiro, Paulo Bianchini, que está preso (Reprodução/Arquivo pessoal/Redes Sociais)

Prisão do suspeito

A prisão do marido foi decretada pela Justiça e, no último dia 24 de junho, a polícia tentou cumprir o mandado, mas os agentes não o localizaram no endereço de residência. Desta forma, deu-se início a uma busca em quatro cidades do interior de Goiás. Somente no dia 1º de julho foi que o suspeito se entregou.

Ao site G1, a defesa de Bianchini destacou que ele colabora com as investigações, mas que vai contestar as incoerências do inquérito policial, “as quais são baseadas em indícios apenas em razão do vínculo afetivo entre Paulo e a vítima. O objetivo é comprovar em juízo a negativa de autoria do acusado.”

Agora, com a confirmação da morte de Dayara, o homem deverá ser indiciado por homicídio qualificado por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.