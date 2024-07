Mulher é executada a tiros enquanto trabalhava em lanchonete na Paraíba; motivação ainda é mistério

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Geane do Santos Lacerda, de 25 anos, executada a tiros enquanto trabalhava em uma lanchonete, em João Pessoa, na Paraíba. Testemunhas contaram que homens armados invadiram o local, balearam a vítima e fugiram sem levar nada. A motivação do crime ainda é um mistério.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (17), no estabelecimento comercial que fica no bairro Bessa. Geane trabalhava, quando um carro vermelho se aproximou do local e um grupo desceu. Dentro da lanchonete, um homem fez algumas perguntas para a jovem e, na sequência, ele e os demais sacaram as armas e atiraram contra a vítima, que foi atingida nas costas e região do abdômen.

Geane foi socorrida por uma testemunha e levada Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, no entanto, teve a morte confirmada pouco depois de dar entrada na unidade.

Como nada foi roubado da lanchonete, a polícia acredita que a vítima tenha sido alvo de uma execução. Uma testemunha relatou que o alvo dos bandidos seria o companheiro dela, que já tinha recebido ameaças, mas que não estava na lanchonete naquele momento. Essa questão ainda é investigada.

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos. Até a manhã desta quinta-feira (18), ninguém havia sido preso.