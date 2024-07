Mais de três décadas após se separar da família, João Batista, e 66 anos, pode finalmente reencontrar os parentes em Juazeiro do Norte, em Cariri (CE). A ação foi intermediada pela Defensoria Pública do estado.

De acordo com a defensoria, João saiu de Cariri sentido Brasília na década de oitenta, buscando oportunidades. Contudo, dificuldades da época e problemas de saúde fizeram com que ele perdesse contato com a família.

Em fevereiro deste ano, o homem foi internado em um hospital de Brasília apresentando um quadro grave de pneumonia associado à desnutrição, além de sequelas motoras e demência, causadas por um Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEi).

Quando estava sendo atendido, João mencionou o nome dos parentes e comentou sobre sua cidade Natal. A partir disso, os profissionais de saúde do hospital entraram em contato com uma rádio do Cariri para procurar a família do paciente.

O anúncio foi ouvido por um sobrinho de João, que informou à mãe e à avó que o nome delas foram citados como parentes de uma pessoa internada em Brasília.

A família entrou em contato com o veículo e descobriu que se tratava de João Batista.

Homem reencontra família no Ceará mais de 30 anos depois de desaparecer

Defensoria Pública proporcionou retorno de João

A Defensoria Pública do Ceará foi responsável por garantir o retorno do homem para sua terra natal. Ele estava debilitado. A equipe psicossocial da Defensoria também auxiliou no retorno.

Aos 94 anos, a mãe de João pode reencontrar o filho, que retornou para casa antes de 24 de junho, dia de São João.

