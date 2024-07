Bandidos invadem casa em Guarulhos, agridem mulher e ameaçam filho da vítima

Moradores de uma casa em Guarulhos, São Paulo, viveram momentos de terror durante u assalto realizado na manhã da última quarta-feira, dia 17 de julho. Segundo reportagem do Metrópoles, até a tarde desta quinta-feira, dia 18, os assaltantes não foram presos.

ANÚNCIO

Ao todo, 3 bandidos invadiram a casa e agrediram os moradores. Durante a ação uma mãe viu seu filho, que tem paralisia e é cadeirante, ficar sob a mira da arma de um dos criminosos.

Câmeras de monitoramento localizadas no interior da casa registraram detalhes da ação, que durou aproximadamente 1 hora e meia. Os assaltantes fugiram do local levando quatro celulares, notebooks, joias e a aliança de casamento da mulher.

Um dos criminosos utilizava um distintivo semelhando ao usado pela Polícia Civil enquanto praticava o roubo. Ele permaneceu com o rosto coberto durante toda a ação.

Controle de acesso clonado

Segundo informações preliminares divulgadas pela reportagem, os bandidos teriam conseguido acesso ao imóvel após clonar o controle do portão elétrico da casa. Eles chegaram ao local em um carro branco, que saiu do imóvel sete minutos depois de sua chegada e ficou circulando pela região enquanto o assalto ocorria no interior da casa.

Dentro do imóvel estavam três pessoas no momento do crime, sendo o jovem, sua mãe e uma empregada doméstica. Uma das câmeras registrou o momento em que a cabeça do menino é coberta com um pano, em seguida as mulheres são levadas para o mesmo cômodo.

Segundo o dono do imóvel, os criminosos exigiam dinheiro e a localização do cofre da casa. A mulher, que foi retirada do cômodo, sofreu diversas agressões e ameaças durante a ação dos homens, assim como o filho dela que permaneceu sob a mira de um dos assaltantes. Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o caso, que segue sob investigação das autoridades locais.