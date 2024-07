VÍDEO: Pastor causa polêmica ao dizer que autismo é resultado de ‘visita do diabo no ventre’ das mulheres

Falas do pastor Washington Almeida, da Assembleia de Deus, sobre causas do autismo gera polêmica nas redes sociais

Um culto realizado na Assembleia de Deus de Tucuruí, no Pará, está dando o que falar nas redes sociais. O motivo foram falas preconceituosas feitas pelo pastor Washington Almeida sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram quando ele diz que o autismo é resultado da “visita do diabo no ventre” das mulheres durante a gestação (assista abaixo). Após a repercussão negativa, ele pediu desculpas.

O culto em questão ocorreu no último dia 12, mas nos últimos dias as imagens passaram a repercutir nas redes sociais. O pastor fala sobre o grande número de bebês que nascem com TEA e detalha qual seria a motivação para tal diagnóstico.

“Em cada 100 crianças que nasce, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres visitadas e manipuladas pela escuridão. As crianças hoje, a cada 100, nós temos 30 de autistas, em vários graus’’, afirmou Almeida.

‘’O que está acontecendo? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, aqueles que não tem a graça, a instrumentalidade para saber lidar com o mundo espiritual. E ele [diabo] só procura os vulneráveis, os desassistidos”, disse o pastor.

As falas geraram revolta entre os internautas e muitos ressaltaram que o pastor deveria responder criminalmente por disseminar o preconceito. “Isso deveria ser crime e o pastor indiciado. Abominável”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter). “Isto é um desserviço total! Essa ode à ignorância tem que acabar! Basta de manipulação e exploração da fé alheia!!!”, escreveu mais um.

“Quando religiosos ficam inventando ‘explicações’ para essas coisas só assustam e/ou cometem crimes. Deveriam se limitar a ajudar a fortalecer o amor das famílias!!!”, destacou mais um internauta.

Pedido de desculpas

Após a repercussão negativa das falas, o pastor postou um vídeo no Instagram, na noite de terça-feira (16), pedindo desculpas. Ele disse que não teve a intenção de ofender ninguém e que se equivocou no discurso.

‘’Estou aqui para me retratar de uma fala enquanto eu ministrava, quero me retratar com os autistas, com os pais de crianças autistas. Fui muito infeliz quando fiz uma colocação e esse não é o meu caráter, meu perfil. Jamais no meu coração passam coisas dessa natureza. Naquele calor da mensagem, falei algo que não podia dizer, não devia falar”, afirmou Almeida (veja abaixo).