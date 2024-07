VÍDEO: Cinema de shopping tem princípio de incêndio e precisa ser esvaziado às pressas, na Zona Sul de SP

Um princípio de incêndio foi registrado no cinema do Shopping SP Market, na Zona Sul de São Paulo, na noite de terça-feira (16). Um vídeo mostra o momento em que o local ficou tomado por uma intensa fumaça e precisou ser esvaziado às pressas. De acordo com o estabelecimento, o fogo foi rapidamente controlado e não houve registro de feridos.

ANÚNCIO

Veja abaixo o vídeo divulgado pelo Jornal da Record:

Segundo o SP Market, as chamas começaram em uma das pipoqueiras, mas logo foram extintas. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.

O estabelecimento ressaltou que o local foi evacuado seguindo protocolos de segurança, mas o cinema segue funcionando normalmente. Nenhum funcionário ou cliente ficou ferido.

“O shopping informa que na noite desta terça-feira (16) houve um princípio de incêndio em uma das pipoqueiras do cinema, que foi rapidamente controlado. Ninguém se feriu e, por segurança, todo o espaço foi evacuado. O empreendimento segue em funcionamento normalmente”, destacou o SP Market.