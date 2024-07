Veterinária é baleada no rosto durante tentativa de assalto enquanto ia ao trabalho, na Zona Sul de SP

Médica veterinária Larissa Hotz Silvestre, de 23 anos, foi baleada no rosto durante uma tentativa de assalto, na Zona Sul de SP

A médica veterinária Larissa Hotz Silvestre, de 23 anos, foi baleada no rosto durante uma tentativa de assalto na Praça Barão de Belém, no Sacomã, na Zona Sul de São Paulo. A jovem seguia para o trabalho e trafegava de carro pela Avenida Delamare, quando foi abordada por criminosos a pé. Ela acelerou e os bandidos acabaram atirando. Ela conseguiu dirigir por cerca de 4 quilômetros, até ser socorrida por colegas.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (16). Larissa seguia para o trabalho em um hospital de São Caetano do Sul, no ABC paulista, quando foi abordada pelos assaltantes. Ao perceber do que se tratava, ela acelerou o Mitsubishi Outlander e fugiu. Porém, os bandidos atiraram e uma das balas acertou seu rosto.

A veterinária conseguiu dirigir até o local onde trabalha, sendo socorrida por colegas e levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A bala ficou alojada no queixo da vítima, que precisou passar por uma cirurgia e segue internada. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela.

O caso foi registrado como latrocínio tentado pela Delegacia de São Caetano do Sul, já que os bandidos fugiram sem levar nada. Uma perícia será realizada no veículo e a vítima também fará exames periciais no Instituto Médico Legal (IML).

A investigação agora é conduzida pela 95° Distrito Policial (DP), em Heliópolis, na capital paulista. Até a manhã desta quarta-feira (17), nenhum suspeito pelo crime tinha sido preso.