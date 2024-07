“Se é corintiano, tudo bem”, afirma Lula sobre dados de violência contra a mulher após jogos de futebol

Lula (PT) analisava uma pesquisa que mostrava o aumento dos dados de violência contra a mulher após partidas de futebol, quando disse que o número era “inacreditável”, contudo, ele completou a frase dizendo: “se o cara é corinthiano, tudo bem”.

Na reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto na terça-feira (16), o presidente disse que teve acesso a uma pesquisa com esses dados ao comentar a presença das mulheres em um encontro que teve com ministros e empresários do setor alimentício para anúncios referentes ao setor.

“Hoje, eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Haddad, que mostra que depois de jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corinthiano, tudo bem. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então, eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui”, disse Lula.

Lula diz ser cobrado por Janja sobre falta de mulheres

Antes da fala polêmica, o presidente havia dito que é cobrado pela primeira-dama Janja sobre aparecer em reuniões e outros eventos somente cercado por homens, sem a presença de mulheres para discutir questões políticas e do governo.

“Quero dizer para vocês que é louvável, é extraordinário, é a primeira reunião que nós fazemos com empresário com nove mulheres, nove mulheres. Sinceramente, é um marco histórico. [...] Eu nunca fiz uma reunião com tantas mulheres aqui dentro”, disse.

“Eu fico feliz porque a Janja vive me cobrando que quando tira uma fotografia e percebe que na mesa só tem homem, ela chega em casa e me cobra ‘cadê as mulheres?’ Então, esse é um dado concreto que nós temos que levar em conta”, complementou.

*Com informações de g1.