Suspeito de assassinar produtor de MC Livinho tem prisão preventiva decretada; vídeo mostrou o crime

Vídeo registrou momento em que produtor musical Adileon Eva dos Santos foi morto com um tiro no rosto, em SP

A Justiça decretou a prisão preventiva de Claudeliano Gomes dos Santos, de 33 anos, que é o principal suspeito de matar o produtor musical Adileon Eva dos Santos, que trabalhava com o cantor MC Livinho. Vídeos de câmeras de segurança de um bar, na Zona Norte de São Paulo, registraram o momento em que a vítima foi baleada no rosto e não resistiu. O autor do disparo trabalhava no estabelecimento e ainda é procurado.

Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES)

O caso aconteceu na última sexta-feira (12). O vídeo mostra Adileon, que era mais conhecido como Kaká, conversando com um homem dentro do bar. Momentos depois um terceiro se aproxima, enquanto duas mulheres jogavam sinuca bem ao lado.

Logo depois um dos homens faz sinal de negativo para o produtor musical com a cabeça e se afasta, caminhando na direção do outro rapaz. Foi quando o suspeito pegou a arma, engatilhou e mirou no rosto de Adileon, atirando em seguida.

A vítima caiu no chão, já inconsciente, e chegou a ser socorrida. Porém, teve a morte confirmada logo após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento.

O caso foi registrado no 72° Distrito Policial da Vila Penteado, que identificou o autor dos tiros como sendo Claudeliano, mas ele ainda não foi encontrado. Uma mulher se apresentou na delegacia, com um dos olhos roxo, dizendo ser a companheira do suspeito e querendo negociar a rendição dele, porém, ele permanece foragido.

“O caso mencionado é investigado através de inquérito policial no 72º DP (Vila Penteado). O autor foi identificado pela equipe da unidade e a autoridade policial representou pela prisão temporária, sendo deferida pela Justiça. Diligências prosseguem para localizar e prender o indivíduo”, informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

O corpo do produtor musical foi enterrado no domingo (14), no Cemitério Nova Cachoerinha, na Zona Norte da Capital. MC Livinho fez homenagens para seu funcionário nas redes socias e, durante uma apresentação no BR Fest, em Portugal, exibiu um vídeo com imagens dele e de Adileon.

“E esse show foi em homenagem a ele, ao Kakazera, Adileon. Momentos que tenho com ele vai ficar no meu coração guardado. O tempo vai passar e o bom testemunho de ter ajudado um irmão, de ter feito pelo irmão, estou de coração em paz. Então, valorize aquele que te fala o que você precisa ouvir”, disse o artista durante a apresentação.

Quem é MC Livinho?

Oliver Decesary Santos, o MC Livinho, é um cantor e compositor de funk paulista. Ele começou sua carreira musical ainda criança e, em 2012, ficou conhecido nacionalmente por músicas como “Mulher Kama Sutra”, “Bem Querer”, “Tudo de Bom” e “Fazer Falta”.

Em anos seguintes, ele chegou a fazer parecias com artistas como Ivete Sangalo e Péricles. Mas seu nome também ficou em evidência em função de brigas e confusões.

Em 2021, ele sumiu após uma série de postagens misteriosas que indicavam que podia ter sido sequestrado. Porém, o cantor reapareceu na sequência tranquilizando seus fãs, sem explicar o que tinha acontecido, de fato.

Livinho também atuou como jogador de futebol no São Caetano, em 2021, quando defendeu o clube na Copa Paulista. Antes disso, teve passagens pelo Oeste e pelo Audax Fut7.