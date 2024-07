Ataque a Donald Trump: o nível de dano que um rifle AR-15 pode causar, explicado pela ciência

Durante um comício em Butler, Pensilvânia, o ex-presidente Donald Trump (que está concorrendo novamente nos Estados Unidos) escapou por pouco de ser ferido quando um atirador disparou contra ele e atingiu sua orelha. De acordo com relatos, o agressor usou um AR-15. Esse rifle (e rifles semelhantes) tornou-se um ponto central no debate sobre armas nos Estados Unidos: é o mais utilizado em ataques contra civis.

Por quê? Que características tem? Um médico do Centro de Trauma de Choque de Maryland, nos Estados Unidos, explicou que é uma arma que causa um alto nível de dano, e aqui examinamos esse fato através da ciência.

A perigosa AR-15 em um país de armas

A arma AR-15 até tem seu próprio livro. Em 26 de setembro de 2023, os escritores Zusha Elinson e Cameron McWhirter publicaram ‘American Gun: The True Story of the AR-15′. Neste texto, eles exploram os motivos que fizeram com que uma arma como essa se tornasse um símbolo que representa tanto a essência da liberdade para alguns americanos quanto a essência do mal e do terror para muitos outros. Lembre-se de que lá os civis podem adquirir armas.

Infelizmente, esta AR-15 também tem sido a mais presente em ataques entre civis, como tiroteios em escolas e todas essas histórias lamentáveis que envolvem armas nos EUA. A AR-15 é um rifle semiautomático amplamente conhecido. Ao contrário da crença popular, AR na AR-15 não significa ‘Rifle de Assalto’, mas sim ‘Rifle ArmaLite’, que leva o nome da empresa que o desenvolveu pela primeira vez na década de 1950.

A ciência estudou o quanto de dano pode causar

O Dr. Ernest E. Moore, cirurgião ortopédico e diretor de Pesquisa Traumatológica no Centro de Trauma Shock de Maryland, Estados Unidos fez testes muito visuais para explicar o dano causado. "Muitas vezes uso a analogia de que a lesão no fígado [com um rifle semiautomático] seria semelhante a simplesmente pegar uma melancia e deixá-la cair no concreto. É incrível a quantidade de energia entregue... Em comparação, uma arma de 9 mm perfuraria um buraco no fígado. Então você teria um buraco considerável, mas se não atingir um vaso sanguíneo importante, é uma lesão bastante tolerável. Na verdade, nós no trauma civil frequentemente conseguimos tratar uma lesão hepática de 9 milímetros sem cirurgia, enquanto um paciente com um rifle de assalto estaria morto em 20 minutos se não fosse operado", diz.

AR-15

Outros tecidos humanos no corpo reagem de forma diferente. "Se você acertar um osso com um AR-15, como o seu fêmur na perna, literalmente se quebraria em múltiplos fragmentos que serviriam como mísseis secundários. Enquanto... já vimos 9 milímetros que realmente perfuram um buraco até o fêmur", disse. (Um AR-15 é um rifle leve, semiautomático, ou seja, de carregamento automático, fabricado pela Colt; outros fabricantes de armas produzem rifles com um estilo semelhante).

E quanto dano pode causar o tiro desta arma?

Moore também menciona a cavitação como uma forma de visualizar o que está acontecendo no corpo. Ele descreve a cavitação "como o resultado de uma rápida expansão dos tecidos que rodeiam a trajetória da bala... Em essência, em vez de um orifício de perfuração virtual com uma 9 milímetros, a trajetória da lesão no tecido com um rifle AR-15 terá seis polegadas de largura. E o caminho além é ainda mais largo, mas o tecido recua em direção a ele", disse Moore.

Ele também apontou que os tecidos não elásticos, como o fígado, o coração e o cérebro, são os mais vulneráveis a esse tipo de energia, por isso são as áreas onde mais danos seriam causados com um tiro deles.

Para além do tamanho

Moore afirmou que uma pistola de 9 milímetros tem uma energia de boca - a energia cinética de uma bala quando sai da boca da arma - de aproximadamente 400 libras/pé de força. Para um rifle como o AR-15, esse número é 1.300. “Então você tem um grande aumento na quantidade de energia transmitida pela arma”, explicou. Ele disse que o tamanho da bala tem menos a ver com o dano que causa.

"Acho que há alguns conceitos errôneos sobre... rifles. Muitas pessoas dizem: 'Ah, são balas grandes'. Na realidade, são balas pequenas, curiosamente, são até menores do que muitas pistolas. Então, a bala real que é disparada de um AR-15, por exemplo, é metade do tamanho da bala de 9 milímetros. A diferença é a... velocidade", disse.

E, se essa arma for um rifle semiautomático, a arma pode ser disparada repetidamente, sem precisar recarregar manualmente, apenas apertando o gatilho. Em 2020, estima-se que havia 20 milhões de armas estilo AR-15 em circulação nos Estados Unidos, de acordo com a National Shooting Sports Foundation.