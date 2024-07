Adolescente de 13 anos é encontrada sem vida em rodovia; ela estava desaparecida desde quinta-feira (11)

Uma menina de 13 anos foi assassinada em Ibiúna, no interior de São Paulo. Moradores encontraram o corpo dela no sábado (13) na Rodovia Tancredo Neves. A polícia procura os suspeitos.

Segundo as autoridades, o corpo da adolescente apresentava ferimentos nos braços. pescoço e rosto e ela foi encontrada sem roupa.

A vítima havia saído de casa por volta de 18h30 da quinta-feira (11) e não voltou. A família registrou boletim de ocorrência e cartazes foram espalhados pela cidade e divulgados nas redes sociais.

“Presente a declarante, informando que sua filha de 13 anos saiu por volta das 18h30 do dia 11/07/2024 e não retornou e não atende o telefone, tampouco, retorna suas ligações, aduz que essa é a primeira vez que [...] sai e não retorna, acrescenta que ela estava de calça jeans azul e uma blusa preta de moletom e chinelos”, diz o registro do boletim de ocorrência, segundo o g1.

Um dos moradores que afirmou que encontrou o corpo relatou em suas redes sociais como aconteceu.

“Eu e mais duas senhoras encontramos a [...[ sem vida. Que crueldade fizeram com uma criança de apenas 13 anos. Que choque para mim presenciar tudo isso. Estava passando pelo local para acessar o condomínio 7 Lagos, quando no caminho havia duas crianças brincando na rua de bicicleta, em choque e me dizendo “tem um corpo aqui”. Eu já imaginava que era essa linda menina que estava desaparecida desde quarta-feira no bairro próximo”.

Procura de suspeitos

A perícia foi acionada até o local onde o corpo foi encontrado. A Polícia Civil abriu investigação sobre o caso, que foi registrado como homícidio.

Paulinho Sasaki (PTB), prefeito da cidade, publicou uma nota sobre o crime.

“[...] A tristeza e revolta que todos estamos sentindo neste momento é imensurável, estávamos esperançosos e torcendo que estivesse tudo bem.

As autoridades já estão trabalhando para que este caso seja investigado imediatamente. Que neste momento de dor, toda a família e amigos possam se sentir abraçados e consolados. Estamos em luto.”

O corpo da adolescente foi velado e enterrado no domingo (14).