Atentado a Trump: suposto atirador foi morto e uma pessoa presente no evento também faleceu; ex-presidente está bem

A equipe de campanha de Donald Trump informou, através de um comunicado, que o ex-presidente estava “bem” depois de ser retirado do palco por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos em um comício em Butler, Pensilvânia, quando tiros foram ouvidos na multidão.

Um promotor local indicou que o suposto agressor e pelo menos uma pessoa que estava no evento morreram. Enquanto isso, o Serviço Secreto afirmou em comunicado que "o ex-presidente está a salvo".

"O presidente Trump agradece às forças de segurança e aos socorristas por sua rápida resposta durante este ato atroz", disse o porta-voz Steven Cheung em um comunicado. "Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes serão fornecidos posteriormente."

O promotor de justiça do condado de Butler, Richard Goldinger, disse em uma entrevista à AP que o suposto agressor foi abatido e que pelo menos um assistente do comício morreu.

Ataque a Trump Ex-presidente e virtual candidato do Partido Republicano é escoltado por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos. (AP Foto/Evan Vucci) (Evan Vucci/AP)

O momento da agressão

O ex-presidente e candidato virtual do Partido Republicano à presidência estava exibindo um gráfico com números sobre as travessias na fronteira durante seu comício - o último antes do início da Convenção Nacional Republicana na segunda-feira - quando começaram a ser ouvidas explosões entre a multidão.

Após o primeiro estouro, Trump disse: "Oh", e cobriu uma orelha quando ouviu mais dois estouros e se abaixou.

Pode-se ouvir alguém perto do microfone no púlpito de Trump dizendo: “Abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se!”, enquanto os agentes protegiam o ex-presidente.

Trump foi visto colocando a mão direita em seu pescoço e parecia haver sangue em seu rosto.

Rapidamente se escondeu atrás do púlpito enquanto os agentes de sua equipe de segurança subiam ao palco e se ouviam gritos na multidão. Os estampidos continuaram enquanto os agentes o guardavam no palco.

A multidão aplaudiu quando Trump se levantou e ergueu o punho.