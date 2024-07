“Não há lugar para esse tipo de violência nos Estados Unidos!” Joe Biden condenou o ataque a Donald Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um comunicado oficicla sobre o incidente ocorrido durante um comício de Donald Trump na Pensilvânia quando, após ouvir disparos, o candidato foi protegido por seus guarda-costas, enquanto era visto sangrando perto da orelha.

ANÚNCIO

"Fui informado sobre o tiroteio no comício de Donald Trump na Pensilvânia. Estou agradecido por saber que ele está seguro e bem. Estou orando por ele, sua família e por todos os que estavam no evento, enquanto aguardamos mais informações. Jill e eu estamos gratos ao Serviço Secreto por tê-lo mantido seguro. Não há lugar para esse tipo de violência nos Estados Unidos. Devemos nos unir como nação para condená-la", disse o presidente.

Por sua vez, o ex-presidente Barack Obama também emitiu um comunicado desejando rápida recuperação a Trump.

"Não há absolutamente nenhum lugar para a violência política em nossa democracia. Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, todos devemos nos sentir aliviados que o ex-presidente Trump não tenha sido gravemente ferido e aproveitar este momento para nos comprometermos novamente com o civismo e o respeito em nossa política. Michelle e eu desejamos uma rápida recuperação", expressou Obama.

O incidente está sendo investigado como uma tentativa de assassinato.

O incidente ocorrido no sábado durante um comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia está sendo investigado como uma tentativa de assassinato do candidato virtual republicano, afirmaram autoridades policiais.

A campanha de Donald Trump informou em um comunicado que o ex-presidente está "bem" depois de ser retirado do palco por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos em um evento de campanha em Butler, Pensilvânia, quando aparentemente tiros foram ouvidos entre a multidão.

Um promotor local apontou que o suposto agressor e pelo menos uma pessoa que estava no evento morreram.

ANÚNCIO

“O presidente Trump agradece às forças de segurança e aos socorristas por sua rápida resposta durante este ato atroz”, disse o porta-voz Steven Cheung em um comunicado. “Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes serão fornecidos posteriormente”.

Dois funcionários falaram com a Associated Press sob condição de anonimato para discutir a investigação em curso. Eles indicaram que o agressor não estava presente no comício e foi abatido por agentes do Serviço Secreto.

Por sua vez, o promotor do condado de Butler, Richard Goldinger, disse em uma entrevista telefônica com a AP que o suposto agressor foi abatido e que pelo menos um assistente ao comício morreu.