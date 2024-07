Incidente em comício de Trump está sendo investigado como tentativa de assassinar o ex-presidente

O tiroteio ocorrido no comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia está sendo investigado como uma tentativa de assassinato do ex-presidente e possível candidato republicano, afirmam autoridades responsáveis pela aplicação da lei.

A campanha de Trump disse em um comunicado que o ex-presidente estava "bem" após o tiroteio em Butler, Pensilvânia. Um promotor local disse que o suposto atirador e pelo menos um assistente estão mortos.

"O presidente Trump agradece às forças da ordem e aos socorristas por sua rápida ação durante este ato atroz", disse o porta-voz Steven Cheung em um comunicado. "Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes seguirão".

O Serviço Secreto disse em comunicado que "o ex-presidente está seguro".

O promotor do condado de Butler, Richard Goldinger, disse em uma entrevista por telefone com a AP que o suposto agressor foi abatido e que pelo menos um assistente do comício morreu.

O ex-presidente e candidato virtual do Partido Republicano à presidência mostrava um gráfico com números sobre cruzamentos de fronteira durante seu comício - o último antes do início da Convenção Nacional Republicana na segunda-feira - quando começaram a ouvir-se explosões entre a multidão.

Após o primeiro estampido, Trump disse: "Oh", e cobriu uma orelha quando ouviu mais dois estampidos e se abaixou.

Pode-se ouvir alguém dizer perto do microfone no púlpito de Trump: "Abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se!", enquanto os agentes guardavam o ex-presidente.

Trump foi filmado colocando a mão no ouvido e havia sangue em seu rosto

Rapidamente ele se escondeu atrás do pódio enquanto os agentes de sua equipe de segurança subiam ao palco e se ouviam gritos na multidão. Os estampidos continuaram enquanto os agentes o protegiam no palco.

A multidão aplaudiu quando Trump se levantou e levantou o punho.

O candidato republicano ao Senado da Pensilvânia, Dave McCormick, que estava sentado na primeira fila, disse ao Politico que parecia que alguém atrás dele tinha levado um tiro.

"De repente, começaram a ouvir-se tiros, alguém atrás de mim parece ter sido atingido por um tiro", disse McCormick. "Há muito sangue, e então o Serviço Secreto se lançou sobre o presidente Trump".

A sua caravana deixou o local.

A polícia começou a evacuar o recinto da feira logo após Trump deixar o palco, em uma cena que os agentes locais descreveram como um cenário de crime.

O presidente Joe Biden foi informado sobre o incidente, de acordo com a Casa Branca.

O filho mais velho de Trump, Donald Trump Jr., publicou uma foto de X de Trump, com o punho erguido e o rosto ensanguentado diante de uma bandeira americana, com as palavras: "Ele nunca vai parar de lutar para salvar os Estados Unidos".

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, publicou que estava orando por Trump.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, um democrata, disse em um comunicado em X que foi informado sobre a situação e que a polícia estadual da Pensilvânia estava presente no local do evento.

“A violência direcionada contra qualquer partido político ou líder político é absolutamente inaceitável. Não tem lugar na Pensilvânia nem nos Estados Unidos”, afirmou.