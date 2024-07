Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira, e a esposa sofreram um acidente de carro no início da tarde deste sábado (13) na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O ocorrido foi registrado por volta das 12h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 39 da rodovia. Durante a abordagem, o ex-capitão do tetra e a esposa foram encontrados conscientes e com ferimentos leves.

Em seguida, o casal foi encaminhado ao Hospital Angelina Caron, em Campina do Sul, para tratar dos ferimentos. Apesar do teste do bafômetro no casal, o resultado foi negativo. Ainda não há informações de como o acidente aconteceu.

Ex-técnico da seleção, Dunga, e esposa sofrem acidente de carro; veículo capotou (Reprodução/PRF)

Nego Di é alvo de investigação por lavagem de dinheiro

Nego Di e a esposa, Gabriela Sousa, se tornaram alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, suspeitos por integrarem esquema de lavagem de dinheiro, contabilizando de R$ 2 milhões com rifas virtuais.

Embora o MP não ter divulgado a identidade dos responsáveis pelas rifas, a apuração do g1 constatou que se tratava do influencer e ex-bbb Nego Di e a esposa. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã da última sexta-feira (12) no litoral catarinense.

Segundo um depoimento da defesa do casal, “a inocência dos investigados será provada em momento oportuno”.

Flávio Duarte, promotor de Justiça responsável pela investigação, afirmou que dois veículos de luxo foram sequestrados. Uma arma, sem registro, de uso exclusivo das Forças Armadas foi apreendida.

As investigações estão com foco no acesso de documentos, mídias sociais, celulares e outros meios para identificar as atividades ilegais praticadas e os valores obtidos pela dupla. Os bens dos suspeitos e de terceiros vinculados foram bloqueados na Justiça pelo Ministério Público.

