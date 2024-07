Paulistano deve se preparar para fim de semana frio e chuvoso

Uma nova frente fria chegou à região Sudeste trazendo mais nebulosidade e derrubando novamente os termômetros na cidade de São Paulo nesta sexta-feira e no final de semana.

ANÚNCIO

Hoje será um dia frio e com muita nebulosidade. A temperatura máxima não passa dos 18ºC e amanhã será ainda mais frio, com mínima de 13 graus durante a madrugada e temperaturas máximas que não passam dos 17 graus. A previsão é de chuva durante todo o dia.

No domingo a madrugada continua gelada, mas a temperatura sobe um pouco no período da tarde, com o sol aparecendo entre as nuvens, mas a máxima pode chegar a 24 graus, com pouca possibilidade de chuva.

Frio intenso no sul

A massa de ar polar que atravessa os estados do sul do país derruba a temperatura desde o começo da semana. Em Santa Catarina, os termômetros não sobem acima dos 15 graus desde segunda-feira e os dias devem continuar gelados até o final de semana,

De acordo com a Climatempo, as madrugadas dos próximos dias deve ter temperaturas próximas do 0ºC nas regiões de serra e em torno de 6 º C no planalto, Grande oeste, parte do Alto Vale e da Grande Florianópolis.

Nas demais cidades do estado as mínimas devem ficar entre 7 e 12 graus.