Resultado da Lotofácil 3152: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Hoje tem sorteio da Lotofácil e o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Veja os números sorteados para o concurso 3152 da Lotofácil:

01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25

Ceará e Rondônia

Dois apostadores dividiram o prêmio sorteado nesta quarta-feira na loteria. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Fortaleza, no Ceará, e em Colorado do Oeste, em Rondônia.

Foram premiados também:

583 apostas que acertaram 14 pontos, com R$ 663,55

13.403 apostas que acertaram 13 números, com R$ 30,00

127.220 apostas que acertam 12 números, com R$ 12

598.005 apostas que acertaram 11 números, com R$ 6.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.