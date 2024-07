Goleiro baleado dentro de campo por policial poderá ficar até 4 meses sem jogar, segundo médico

O goleiro do Grêmio Anápolis, Ramón Souza, que foi atingido na perna por uma bala de borracha disparado por um policial, poderá ficar até quatro meses sem jogar, segundo o médico Diego Bento.

Com o disparo, o defensor sofreu uma queimadura na perna e, mesmo sendo considerada uma lesão grave, irá ter uma boa recuperação, de acordo com o profissional.

Em entrevista ao g1, o médico que realizou os primeiros socorros e acompanha a recuperação de Ramón, explicou como ocorreu a lesão após o disparo.

“Foi uma lesão grave no meio da coxa que queimou a pele e atingiu o músculo reto femoral, que é muito importante para os jogadores no momento do chute”.

Por ser tratar de uma lesão grave, podem ocorrer complicações ao longo do tratamento, destaca Diego.

“Mesmo que tenhamos lavado ficou alguns estilhaços de plástico, o que pode infeccionar e evoluir mal. Ele perdeu parte do tecido da pele e um pouco do músculo. Foi uma lesão profunda”, afirma.

Mesmo com os riscos, o goleiro é jovem e possui um bom histórico de recuperação, podendo voltar ao campo em até quatro meses.

“Fiz a sutura e ele está tratando com antibiótico. Ele vai se recuperar, ficar bem e ficará até quatro meses sem jogar”.

Por fim, o medico Diego Bento diz que o goleiro está preocupado e sentiu medo de não poder mais jogar futebol.

“Ele está abalado, teve medo de ser uma lesão muito grave e de não poder retornar ao campo. O futebol é a vida dele, é natural esse medo”, finalizou.

Goleiro foi acertado por uma bala de borracha disparada por policial

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, é baleado por um policial dentro de campo. O jogador de 22 anos foi atingido por um tiro de bala de borracha após a partida contra o Centro-Oeste, pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que aconteceu na última quarta-feira, dia 10 de julho.

Após o término da partida, jogadores das duas equipes começaram uma discussão na beirada do gramado e os policiais precisaram intervir para controlar a situação.

Em um primeiro momento é possível notar que o policial que efetuou o disparo em direção ao goleiro empurra outro jogador da equipe, sendo “confrontado” por Ramón logo em seguida. Em resposta, ele apontou a arma e disparou diretamente na perna do goleiro.

Ramón Souza foi atendido ainda dentro de campo pelo Dr. Diego Bento, médico do próprio time, e levado para a UTI móvel, onde recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhado para o hospital. Segundo informações, o clube goiano se pronunciou sobre o estado de saúde do goleiro e afirmou que ele não corre risco de morte ou de perder a perna.