Motorista de aplicativo ateia fogo em carro com amante dentro em Mauá (SP)

Um motorista de aplicativo foi preso na tarde da última terça-feira (9) por suspeita de incendiar carro com amante dentro em Mauá, Grande São Paulo.

Segundo o g1, com informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o acusado identificado como Miqueias Bezerra de Almeida colocou fogo no veículo em que estava a namorada Alessandra Christina Dos Santos Aguiar. Ela morreu no local.

De acordo com o site, o homem era casado e mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima. No momento da prisão, ele disse aos policiais que assassinou a mulher pois ela ameaçava a integridade das filhas dele.

O encontro entre Miqueias e Alessandra ocorreu na manhã de terça-feira atrás de um campo de futebol no bairro Parque São Vicente.

O suspeito informou que entregou uma rosa para a namorada e disse que não poderiam mais se encontrar.

Segundo ele, após um suposto escândalo da mulher e ameaças à sua família, ele foi até o carro, pegou um galão de gasolina e ateou fogo no veículo com a amante dentro.

Assassino queria tirar a própria vida ou a da amante

Ainda de acordo com o texto, a gasolina havia sido comparada horas antes do encontro. O assassino disse à GCM de Mauá que se encontrou com a amante com o objetivo de atentar contra a própria vida ou tirar a vida dela.

Após colocar fogo no carro com a mulher dentro, Almeida fugiu e foi preso na casa onde mora com a família.

Ao ser interrogado pelos agentes ele se declarou culpado. O motorista foi preso em flagrante por feminicídio. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Mauá.