Mais Milionária paga R$ 239 milhões; veja os números sorteados

O maior prêmio da semana pode sair no sorteio desta quarta-feira (10) da Mais Milionária, loteria que promete pagar a bolada de R$ 239 milhões a quem acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mais Milionária nesta quarta-feira (10) são:

12, 15, 16, 37, 38, 50

Trevos da Sorte: 3 e 6

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da loteria foi realizado no sábado passado, quando nenhum apostador acertou a faixa principal de premiação (seis acertos e dois trevos). Nenhum apostador também acertou a segunda faixa (seis acertos e um trevo), mas duas apostas acertaram cinco números e os dois trevos e cada uma delas ganhou R$ 421.092,84.

Foram premiadas também as apostas que acertaram:

5 acertos + 1 ou nenhum trevo. Foram 48 apostas e cada uma ganhou R$ 7.798,02

4 acertos + 2 trevos. Foram 234 apostas e cada uma ganhou R$ 1.713,84

4 acertos + 1 ou nenhum trevo. Foram 3.076 e cada uma ganhou R$ 130,37

COMO APOSTAR NA MAIS MILIONÁRIA

A aposta simples da Mais Milionária custa R$ 6. O apostador deve marcar seis números no volante numerado de 1 a 50 e também escolher dois trevos entre os seis possíveis. O prêmio principal e pago a quem acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte, mas também recebe prêmio quem acertar apenas um trevo, 5 números e 2 trevos, quatro números e 1 ou 2 trevos.