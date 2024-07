Investigado por atropelar e matar mulher em SP, empresário dirigia um Porsche mesmo com a CNH cassada

Informações divulgadas recentemente revelaram que o empresário Fábio da Silva de Oliveira estava com a CNH cassada quando atropelou e matou a auxiliar de limpeza Simone Ferreira dos Santos, de 51 anos, em 2023. Conforme o UOL, Fábio, que dirigia um Porsche 911 Carrera, teve a habilitação cassada em 2022.

Segundo a reportagem, informações divulgadas pelo Detran de São Paulo revelaram que Fábio não poderia estar dirigindo na data em que aconteceu o atropelamento de Simone. Ele estava com a carteira suspensa por dois anos a partir do dia 21 de dezembro de 2022, podendo recuperar a habilitação para dirigir somente em 2024. A informação foi concedida pelo Detran após determinação judicial por parte da defesa da família de Simone.

Relembre o caso

Simone Ferreira dos Santos, de 51 anos, era auxiliar de limpeza em um hospital e foi atropelada quando seguia para o trabalho em 18 de janeiro de 2023, na Avenida Abel Ferreira, zona leste de São Paulo. O carro, um Porsche 911 Carrera, era conduzido por Fábio, que trabalha com a venda de carros de luxo.

No impacto, Simone teve politraumatismo e perdeu um dos braços, ela chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas chegou sem vida à unidade de atendimento.

Conforme informações que constam no laudo pericial, o empresário ainda teria tentado atrapalhar a apuração do caso. O médico legista revela que Fábio não quis ser fotografado, se recusou a retirar a roupa para fazer exame físico e também não permitiu a coleta de sangue para análise de dosagem alcóolica. Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro por alegar ter “ingerido uma pequena quantidade de álcool durante a tarde e temer que o resultado fosse positivo”.

Meses depois, Fábio contou à polícia que não consumiu bebida alcóolica no dia do acidente e que se recusou a fazer o bafômetro por estar “em choque” com a situação.

Família pede por justiça

Segundo a defesa de Fábio, a auxiliar de limpeza teria atravessado a via fora da faixa de pedestres, causando o atropelamento. Tal alegação é contestada pela família de Simone que, segundo o advogado do motorista, está “tentando forçar uma situação” referente ao caso.

Em declaração ao UOL, a irmã de Simone, Sandra Godoy, afirmou que está apenas buscando por justiça e que decidiu falar sobre o caso depois que outro acidente similar passou a repercutir na mídia.