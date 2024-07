Roubo de material radioativo em SP: última peça foi encontrada sem vazamento de radiação

A última peça do material radioativo roubado no dia 30 de junho, em São Paulo, foi encontrada nesta segunda-feira em um ferro-velho do bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O material foi roubado juntamente com um veículo. Havia cinco embalagens com geradores de material radioativo, um de Germânio 68/Gálio 68 e quatro de Molibdênio 99/Tecnécio 99, de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

O item encontrado hoje foi justamente o Germânio/ 68, único entre os itens roubados que oferecia risco de contaminação se fosse manuseado incorretamente, material usado pela medicina nuclear na realização de exames de imagem.

Três pessoas foram presas por receptação e porte de material nuclear. Uma delas tinha vendido os cilindros de chumbo com os geradores radioativos para uma loja na avenida Itaquera, na zona leste, onde o material foi encontrado.

Os policiais isolaram o local e acionaram os técnicos do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) para avaliarem os riscos de contaminação do local e eles concluíram que não havia vazamento radioativo preocupante.

Os detidos, três homens com 21, 25 e 53 anos foram encaminhados ao 53º Distrito Policial, no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo.