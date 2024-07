Gasolina e gás de cozinha vão ficar mais caros; Petrobras anunciou reajuste

O feriado de 9 de julho vai começar com uma notícia nada agradável aos consumidores brasileiros. A Petrobrás anunciou reajuste nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras válidos já a partir de amanhã.

ANÚNCIO

O reajuste anunciado é de 7,11% para a gasolina, que passará a custar R$ 3,01 na distribuidora, aumento de R$ 0,20. No bolso do consumidor, o aumento deve significar um repasse de 2.50% nos preços na bomba.

Já o gás de cozinha vai subir R$ 3,10 para o botijão de 13 kg, passando a custar R$ 34,70 na distribuidora.

A Petrobras emitiu uma nota para esclarecer o reajuste:

A partir de amanhã, 09/07, a Petrobras ajustará seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras que passará a ser, em média, de R$ 3,01 por litro, um aumento de R$ 0,20 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,20 /litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro de gasolina C.

Em 2024, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras. O último ajuste ocorreu em 21/10/2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em 16/08/2023.