Vídeo: família sai para comemorar cura de câncer da mãe e mulher e filho morrem em colisão entre carros

Beatriz Frederico, de 33 anos, e seu filho de 5 morreram no último domingo (7) após um grave acidente na BR-282, na altura do bairro de Chapada, em Lages (SC). No veículo também estavam Deivid Francis de Oliveira, de 36 anos, e outro filho do casal, de 16 anos.

Segundo o site ‘Jornal Razão’, o carro modelo Ônix em que a família estava colidiu de frente com um Volkswagen Up, onde estavam o motorista, que é tenente da Polícia Militar de São Miguel do Oeste, e sua mãe.

Deivid e o adolescente de 16 anos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, onde passaram por cirurgias.

O homem sofreu múltiplas lesões e fraturas expostas nos fêmures, enquanto o outro se queixou de dores no abdômen e uma suspeita de fratura na coluna lombar.

Os ocupantes do outro veículo também foram levados ao hospital. O policial sofreu lesões no rosto, fraturas nas pernas e pés, enquanto a mãe apresentou suspeita de traumatismo craniano, mas estava consciente.

Família sai para comemorar cura de câncer da mãe e mulher e filho morrem em colisão entre carros Imagem: reprodução redes sociais

Família comemorava cura de doença

Ainda segundo o jornal, com informações de amigos próximos, a família de Beatriz tinha ido ao parque Beto Carrero World comemorar a recuperação da mulher, que tinha vencido o câncer.

A barbearia onde Deivid, mais conhecido como ‘Gasolina’, trabalha divulgou uma nota informando que o homem e o filho mais velho passaram por cirurgia e não correm risco de vida.

“Comunicamos com imenso pesar e dor no coração, o falecimento da esposa do Deivid, Beatriz Frederico, e do seu filho mais novo. Informamos também sobre o real estado de saúde do Deivid e seu filho mais velho. Ambos se encontram hospitalizados no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e passaram por cirurgia. Segundo informações médicas, estão bem e não correm risco de vida! Pedimos encarecidamente que compartilhem essa nota, que é a informação correta!

Com fé, pedimos que se unam em oração em prol do Deivid e seu filho Diogo e que mandem forças para toda a família enlutada. Lamentamos profundamente por essa fatalidade e contamos com o apoio e oração de todos. Mantemos a fé em Deus! Equipe Francis Barbearia e familiares.”