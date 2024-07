As eleições nos EUA estão avançando para a reta final

A corrida pela presidência dos Estados Unidos continua avançando e um de seus capítulos mais polêmicos, até agora, ocorreu em 27 de junho, quando foi realizado o primeiro debate entre os candidatos democrata, Joe Biden, e o republicano, Donald Trump.

Durante o debate, o presidente Biden, que está buscando a reeleição, gerou ainda mais preocupações do que já havia sobre sua idade e sua possível incapacidade para governar, de acordo com o consenso entre analistas e especialistas. Desde então, cada vez mais vozes consideram que ele deve ser substituído, algo que seria um fato sem precedentes.

Entre os meios de comunicação que pediram a Biden para desacelerar sua candidatura, destacam-se o The New York Times, The New Yorker, The Economist, Chicago Tribune e o The Atlanta Journal-Constitution, embora também tenham feito isso implicitamente o The Washington Post e o The Wall Street Journal.

Do outro lado, Trump expôs com firmeza seus argumentos, mas eles foram acompanhados de algumas declarações exageradas e até imprecisas. De fato, mal havia terminado o debate quando a rede de notícias CNN já publicava um artigo sobre 30 mentiras do ex-presidente durante o debate.

Enquanto Joe Biden era percebido divagando em certos momentos, Donald Trump defendia sua candidatura a um segundo mandato com pouca resistência, discordando de seu rival sobre temas como migração, aborto, mudanças climáticas, inflação e assuntos externos.

Especialistas destacam que, apesar dessas polêmicas atuações dos candidatos presidenciais dos Estados Unidos no debate, as eleições nos Estados Unidos são de extrema importância para o mundo inteiro, devido ao poder e à importância que esse país tem mundialmente.

“Estamos diante de eleições muito acirradas, em um ambiente global com mais de 10 conflitos armados, embora as pessoas só pensem nas guerras entre Rússia e Ucrânia e entre israelenses e palestinos. Quem quer que ganhe, a política dos Estados Unidos afeta todo o planeta e suas eleições sempre capturam a atenção mundial. As de 2024 não serão exceção”, explicou à Metro World News a Mestre Anabel Ortega, internacionalista e cientista política mexicana.

De fato, destaca que embora a presidência de Joe Biden tenha sido questionável em diferentes aspectos e momentos, e que o presidente goza de uma baixa popularidade, "ele tem sido cauteloso e mostrado uma visão madura ao tomar decisões difíceis, algo que nem sempre foi visto com Donald Trump, que é mais estridente e disruptivo, e que enfrenta processos judiciais e problemas legais que não o impedirão de continuar na corrida presidencial".

Da mesma forma, Anabel Ortega considera que Joe Biden enfrenta mais problemas de saúde do que problemas de idade, embora não seja algo a que se tenha acesso. Enfatiza que são períodos e episódios muito notáveis há algum tempo. No entanto, adverte que é um tema de interesse para os americanos conhecer o estado de saúde de seus candidatos.

Sobre o primeiro debate presidencial, a ex-funcionária também percebe que foi um pouco arriscado realizá-lo muito cedo em comparação com outras eleições, "como se houvesse a intenção de medir o sentimento das pessoas e a firmeza de ambos os candidatos, em todos os sentidos", expressou.

Para concluir, a especialista comenta que será necessário prestar atenção às vozes que pedem a Biden reconsiderar sua candidatura. Embora nenhum dos dois candidatos tenha recebido a nomeação oficial de seus partidos, destaca-se o caráter incomum desses pronunciamentos contra Biden e até mesmo a discussão sobre possíveis sucessores. "Tudo é possível, embora seria arriscado, complicado e sem precedentes", enfatizou.

Mais de 230 milhões de pessoas são elegíveis para votar nos Estados Unidos, mas os 538 delegados do Colégio Eleitoral são responsáveis por escolher o presidente, em um exemplo de eleição indireta.

Três perguntas a Kenneth Smith, ex-Chefe de Negociação do TMEC (2017-2018)

MWN: Com o que você fica depois do primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump?

— Definitivamente, o primeiro debate surpreendeu a todos pelo fraco desempenho de Joe Biden. Os democratas esperavam essa oportunidade para refutar e calar as críticas e argumentos de Donald Trump, mas foi o contrário. Biden parecia nervoso, hesitante e esquecia as coisas. Tudo isso causou furor entre os democratas. Até há analistas que veem a possibilidade de mudar de candidato.

Biden diz estar pronto e não renunciará à candidatura a menos que seja convencido, mas não há consenso nem mecanismo para isso. Alguns dizem que seria arriscado tentar retirá-lo nesta altura, tentar gerar simpatia entre os eleitores com tão pouco tempo. E há incerteza se um substituto poderia vencer Trump.

Uma vitória de Trump afetaria muito as relações com o México e com o resto dos países da América Latina, em muitos aspectos: migração, narcotráfico, segurança, economia... Seu discurso de polarização é preocupante, tentando criar um ambiente de medo ao dizer que os Estados Unidos estão sendo invadidos e que o México e a América Latina estão esvaziando prisões e instituições de saúde mental e enviando o pior tipo de pessoas para esse país.

Quanto às pesquisas, como você as percebe em relação à realidade?

KS: Até agora, eles antecipam uma eleição muito acirrada. Nenhuma pesquisa dá mais de 3 ou 4 pontos percentuais para nenhum dos candidatos. Ou seja, estamos diante de um empate técnico, já que em qualquer eleição existem margens de erro dentro desse intervalo. Ninguém pode cantar vitória por enquanto.

Por outro lado, é importante lembrar que nos Estados Unidos o presidente não é eleito com base no voto popular. É algo decidido pelo Colégio Eleitoral, onde o peso de cada estado é diferente. Normalmente, a vitória ocorre simultaneamente no voto popular e no Colégio Eleitoral. No entanto, houve exceções recentes nas eleições de 2000 e 2016, quando George W. Bush e Donald Trump se tornaram presidentes sem terem vencido o voto popular, superando Al Gore e Hillary Clinton.

Alguns estados definiram as últimas quatro eleições, incluindo os chamados Swing States, estados que oscilam entre um partido ou outro, ao contrário de estados que geralmente votam nos democratas ou republicanos. Alguns estados, por maiores que sejam e por terem muitos votos no Colégio Eleitoral, são muito previsíveis. Mas os Swing States somam votos eleitorais suficientes para afetar o resultado das eleições. Em alguns, Biden está à frente, em outros Trump. Eu acredito que é aí que esta eleição será definida.

Você considera que é um sistema antiquado em pleno 2024?

KS: Há muito tempo, tem havido um debate sobre um sistema criado há mais de dois séculos, um sistema que visava não dar poder excessivo aos estados ou regiões mais populosos. Foi concebido para dar mais peso aos estados do centro e oeste, bem como aos estados pequenos e com pouca população.

No entanto, um sistema que tem sido utilizado e funcionado por tanto tempo não é alterado da noite para o dia. É um país com 350 milhões de habitantes, onde o Colégio Eleitoral define a presidência, os votos eleitorais têm mais peso do que o voto popular de centenas de milhões de pessoas, e existem estados com poucos votos eleitorais que podem mudar o rumo das eleições e definir o vencedor.

Kenneth Smith, Mestre em Economia Internacional, também é sócio na empresa de consultoria internacional Agon.