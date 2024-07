Sem vítimas ou feridos por ‘Beryl’ no México, relata o governo

O Governo do México apresentou as primeiras imagens dos danos causados pelo furacão Beryl em Tulum

Laura Velázquez, coordenadora nacional de Proteção Civil, informou que até o momento não há relatos de vítimas do furacão “Beryl” no México, durante a conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.

A funcionária detalhou que nos 11 municípios onde estão localizados os 58 abrigos habilitados pelas autoridades, há duas mil 193 pessoas. Quatro pessoas foram resgatadas de suas casas devido a inundações, 57 árvores caíram, duas paredes desabaram, 17 postes caíram, 24 áreas com falhas elétricas, duas fugas de gás e um outdoor caiu.

“A coordenadora nacional de Proteção Civil afirmou: ‘Não temos feridos nem mortos’, ao mencionar que o Beryl tocou a terra como categoria 2 em Tulum, quase ao lado de Solidaridad, em Quintana Roo, às 5:05 da manhã, com ventos de 175 km/h e rajadas de 220 km/h.”

De acordo com Velázquez, neste momento eles estão na fase de auxílio com percursos principalmente nos municípios afetados, onde houve danos em Tulum, Solidaridad e Felipe Carrillo Puerto, bem como falhas no fornecimento de energia elétrica, especificando que não houve danos nos aeroportos de Cozumel e Cancún.

'Não sair de casa'

“A zona costeira de Tulum está bloqueada por árvores. Isso nos ajudou porque o olho do furacão diminuiu. A indicação é não sair de casa”, disse a governadora de Quintana Roo, Mara Lezama.