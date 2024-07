Idosas são presas em Goiás por suspeita de fraudes no INSS

Durante uma operação policial em Orizona, Goiás, quatro pessoas foram detidas sob suspeita de integrarem um grupo que aplicava fraudes em benefícios do INSS. Entre os presos, duas idosas de 66 e 78 anos foram destacadas. A Polícia Civil revelou que o grupo utilizava documentos falsos para sacar benefícios em agências bancárias.

A investigação iniciou quando uma idosa de 66 anos tentou sacar um benefício usando documentos falsificados. Desconfiados, os funcionários do banco acionaram a polícia, que abordou a suspeita enquanto ela tentava entrar em um carro com outros membros do grupo. Na abordagem, os policiais encontraram vários documentos falsos e R$ 4,4 mil em dinheiro. Além das idosas, uma mulher de 40 anos e um jovem de 25 anos também foram presos. Todos os suspeitos são originários de Trindade, Goiás.

Ação criminosa e prisão

Pouco antes da abordagem, a idosa de 78 anos já havia sacado R$ 2,8 mil em uma agência bancária de Urutaí, também utilizando documentos falsos. A investigação aponta que o grupo estava em Orizona há cerca de uma semana tentando aplicar os golpes. Os suspeitos foram detidos em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

A Polícia Civil divulgou imagens dos suspeitos com o objetivo de identificar novas vítimas e impedir futuros crimes. O g1 não conseguiu contato com a defesa dos acusados até o momento da publicação desta matéria.

Fonte: G1