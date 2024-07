Funcionário de escola particular no RJ agride aluno autista; jovem está no CTI

Um estudante autista de 17 anos foi agredido por um funcionário em uma escola particular em Resende, no Sul do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na manhã de sexta-feira, no pátio do colégio Delta Vest, e foi capturado por uma câmera. Conforme informações da Polícia Civil, o jovem sofreu hematomas na cabeça e está internado no CTI. O agressor, um lutador de artes marciais, foi detido.

No vídeo, o aluno se aproxima da diretora e ameaça agredi-la. Em seguida, o funcionário intervém, derrubando o aluno que bate a cabeça no chão. A diretora permanece ao lado do estudante até que outra mulher chega para ajudá-lo a levantar.

Detalhes do ocorrido e investigação

A escola notificou a mãe do jovem, que o levou a um hospital particular. De acordo com o boletim de ocorrência, uma tomografia revelou um hematoma e dois coágulos na cabeça do estudante. Ele está em observação, apresentando alterações de pressão arterial e sem previsão de alta. O agressor será indiciado por lesão corporal grave.

A escola Delta Vest lamentou o ocorrido, afirmando que está tomando as medidas necessárias para apurar o caso e que fornecerá mais esclarecimentos posteriormente.

O pai do aluno relatou que, na quinta-feira, o filho ficou irritado com a nota de uma prova e, ao ser chamado pela direção na sexta-feira para discutir o incidente, ficou nervoso e começou a realizar movimentos repetitivos. Nesse momento, a diretora sentiu-se ameaçada e o funcionário interveio violentamente.

Fonte: G1