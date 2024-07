Argentina vs Chile em Nova Jersey foi o jogo com maior assistência na primeira rodada da Copa América

O jogo entre Argentina e Chile no MetLife Stadium teve a maior assistência na primeira rodada da Copa América, atraindo mais de 81 mil espectadores, refletindo o crescente interesse pelo futebol nos Estados Unidos.

O encontro entre Argentina e Chile, realizado no MetLife Stadium em Nova Jersey, conseguiu atrair 81.107 espectadores, o número mais alto da primeira rodada da Copa América 2024. A vitória por 1-0 da Argentina se destacou em um torneio que, apesar das distâncias e da popularidade do futebol nos EUA, alcançou números encorajadores de público presente.

1.115.391 pessoas compareceram aos 24 jogos da primeira rodada, com uma média de 46.474 espectadores por jogo. O segundo jogo com maior presença foi o Venezuela vs. México no Estádio SoFi de Los Angeles, com 72.773 espectadores. Outros jogos com mais de 70 mil espectadores incluem Argentina vs. Canadá no Estádio Mercedes-Benz de Atlanta (70.564) e Brasil vs. Colômbia no Estádio Levi's de San Francisco (70.971).

