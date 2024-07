Vídeo: após descobrir que iria ficar na cadeia, preso se revolta e destrói sala de audiência

Um homem destruiu uma sala de audiência de custódia no Distrito Federal após receber a sentença de prisão. O caso ocorreu no último domingo (30), no Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em São Sebastião.

ANÚNCIO

O vídeo mostra o homem, que ao ficar sabendo que a sentença de prisão em flagrante foi convertida para preventiva pelo juiz, se revolta e, mesmo algemado chuta uma divisória de acrílico que estava sob a mesa e começa a gritar. Ele foi contido por policiais civis que estão no local.

Assista:

Na sala estavam dois rapazes que foram presos em flagrante com uma motocicleta. Eles tinham antecedentes por infrações análogas a crimes cometidos quando eram menores de idade.

O homem que se revolta no vídeo cumpre pena em prisão domiciliar por roubo majorado, que é uma forma mais grave do roubo simples, com emprego de violência e/ou arma de fogo. Ele chegou a frequentar o sistema socioeducativo por ato infracional análogo a crime de roubo cometido na adolescência.

Já o segundo assaltante responde outro processo por homicídio, mas alegou que o caso ainda é investigado. Ele nega que tenha cometido o assassinato.

“O novo envolvimento demonstra que [o investigado] tem personalidade voltada à prática delitiva. Para garantia da ordem pública, o senhor permanecerá preso”, disse o juiz durante a audiência, antes do custodiado reagir de forma agressiva e ser retirado do ambiente.

Após o ocorrido, uma ordem de diligência foi emitida para pedir à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que averigue as “infrações penais de desacato, desobediência e eventual dano ao patrimônio público, em tese, cometidas pelo custodiado durante a audiência”.