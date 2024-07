Cristiano Ronaldo erra pênalti e chora

CR7 não conseguiu conter as lágrimas

Cristiano Ronaldo é a grande figura da Seleção de Portugal e poderia ter dado a vitória à sua equipa, frente à Eslovénia, no jogo dos oitavas de final da Euro 2024; no entanto, o Comandante errou uma penalidade.

ANÚNCIO

Estava sendo disputado o primeiro tempo extra e, no minuto 102, foi marcada uma polêmica falta de Vanja Drkusic sobre Diogo Jota, o árbitro Daniele Orsato decretou a penalidade máxima, que foi confirmada pelo VAR.

CR7 pegou na bola para cobrar; no entanto, ao realizar seu chute, o goleiro Jan Oblak se lançou para o mesmo lado e acabou defendendo a bola com as mãos.

Ao final do primeiro tempo extra, durante a breve pausa, Cristiano Ronaldo não conseguiu esconder sua frustração e tristeza pelo erro e acabou chorando, sendo consolado por seus companheiros.

Portugal classifica

Apesar da falha de Cristiano Ronaldo e da Eslovênia ter tido uma oportunidade de gol, o placar não se moveu e o tempo extra chegou ao fim, sendo necessário disputar a cobrança de pênaltis.

O Comandante foi o responsável por fazer a primeira cobrança e se redimiu ao acertar seu chute, apesar de Jan Oblak mais uma vez adivinhar para onde a bola iria.

No entanto, a verdadeira estrela dos portugueses foi o goleiro Diogo Costa, que defendeu os três pênaltis eslovenos, enquanto seus companheiros não erraram nenhum.

Desta forma, Portugal venceu por 3-0 nos pênaltis e garantiu sua vaga nas quartas de final, onde enfrentará a França.