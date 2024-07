Vídeo: Piloto fugiu após acidente com lancha desgovernada no Lago Paranoá; uma pessoa morreu

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o piloto de uma lancha desgovernada que deixou um morto no último sábado (29) no Lago Paranoá (DF) fugiu antes de prestar socorro.

Um homem de 73 anos que estava na embarcação no momento do ocorrido caiu na água e morreu após uma parada cardiorrespiratória. Segundo testemunhas, o piloto conseguiu sair sozinho da água. Ele não estava no local do acidente no momento do socorro, conforme informado à PCDF.

De acordo com a polícia, eles já sabem sua identidade. A lancha também estava ocupada com uma terceira pessoa de 65 anos, que não se feriu. As causas do acidente estão sendo investigadas pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Assista ao vídeo em que mostra a lancha desgovernada no Lago Paranoá:

Vídeo: entregador de aplicativo escapa por pouco de ser esmagado por roda de ônibus no RJ

Um vídeo mostra o momento em que um entregador de aplicativo escapou por pouco de um acidente fatal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). O acidente ocorreu por volta das 15h30 no domingo (30), na Rua Presidente Vargas, altura do número 560, no bairro Comendador Soares.

As imagens feitas por uma câmera de segurança mostram Lucas Alexandre, de 18 anos, pedalando, quando o ônibus se aproxima e encosta na bicicleta. Segundo o g1, o coletivo pertence a linha 562 (Três Fontes - Pavuna).

Na filmagem também é possível notar que, por pouco, a roda do veículo não passa por cima do jovem. De acordo com a vítima, ele realizava o primeiro pedido do dia. Com a queda ele sofreu escoriações na perna e está com um inchaço em um dos braços.

Segundo Lucas, o motorista parou um pouco mais à frente após o acidente e caminhou em sua direção, alegando que o entregador estava errado. Ao pegar o celular para tirar fotos do ocorrido, o condutor do coletivo questionou se o menino ‘iria levar a situação a diante’ e, após a negativa do entregador, o responsável pelo ônibus disse que ele quem iria processá-lo, indo embora em seguida.

Assista ao vídeo do acidente: